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Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, - разведка

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может попытаться навязать Киеву так называемый корейский сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

По словам Буданова, после неудач под Киевом и провала планов по свержению власти Путин меняет оперативные планы на юг и восток Украины

"Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что для России по-прежнему актуальным остается вопрос сухопутного коридора в оккупированный Крым, но оборона Мариуполя сковала значительные силы противника.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны", - сказал Буданов.

Однако, добавил он, украинское сопротивление и контратаки ВСУ существенно усложняют реализацию таких планов.

"Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - сказал начальник разведки.

Напомним, накануне президент США Джо Байден назвал Путина "мясником", а также заявил, что он не должен оставаться у российской власти.

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