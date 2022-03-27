Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, - разведка

По словам Буданова, после неудач под Киевом и провала планов по свержению власти Путин меняет оперативные планы на юг и восток Украины

"Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что для России по-прежнему актуальным остается вопрос сухопутного коридора в оккупированный Крым, но оборона Мариуполя сковала значительные силы противника.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны", - сказал Буданов.

Однако, добавил он, украинское сопротивление и контратаки ВСУ существенно усложняют реализацию таких планов.

"Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий - как выжить", - сказал начальник разведки.