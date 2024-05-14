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Путін помиляється, розраховуючи на тривалу війну: Блінкен назвав причини

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Російський диктатор Володимир Путін робить помилку, коли розраховує на тривалу війну. Час грає на боці України.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу у Київському політехнічному інституті.

За словами Блінкена, зараз іноді з'являється інформація, що час - на боці глави Кремля, оскільки в Росії більше населення і, відповідно, більше потенційної живої сили, яку "можна кинути в м'ясорубку". Також у РФ більше ресурсів. Це нібито означає, що Кремль не може програти.

Але як зазначив держсекретар, Росія програвала боротьбу за контроль над долею України вже 20 років.

"І Путін помиляється - час на боці України. Тому що з кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС та НАТО", - наголосив він.

Також держсекретар уточнив, що з кожним місяцем Україна підписує більше угод щодо гарантій безпеки, нарощує ОПК, отримує більше західної зброї та зміцнює економіку.

"Росія рухається назад у часі, Україна йде вперед", - резюмував він.

Прогнози про війну

Нагадаємо, раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив про те, що війна Росії проти України може не закінчитися і після 2025 року.

При цьому видання CNN у січні написало про те, що війна триватиме ще не менше двох років.

Більш детально про те, як може пройти 2024 рік на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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