Путін з погрозами закликав Європу "жити дружно"

Росія погрожує відповіддю через навчання європейських країн у Балтійському морі, під час яких відпрацьовувалося захоплення цивільних суден.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Смотрі ".

"Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде", - заявив Путін, коментуючи дії європейських військових.

Спроби Кремля вплинути на Україну

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін раніше видав порцію звинувачень на адресу України щодо проведення виборів та заявив про нібито "виродження у диктатуру".

Водночас у самому Кремлі спостерігається нестабільність.

За оцінками української розвідки, Путін побоюється власних олігархів та еліти, а в його оточенні сформувалися дві групи з протилежними поглядами на продовження війни проти України.

Крім того, у Європейському Союзі наголошують, що регулярні заяви Путіна про прагнення до миру є фальшивими та спрямованими лише на уникнення нових санкційних обмежень, поки РФ продовжує атаки.