ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин с угрозами призвал Европу "жить дружно"

22:35 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Путин с угрозами призвал Европу "жить дружно" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия угрожает ответом из-за обучения европейских стран в Балтийском море, во время которых отрабатывался захват гражданских судов.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Смотри".

Реакция РФ на обучение в Балтике

Российский диктатор обратил внимание на военные учения европейских государств в Балтийском море, назвав отработку действий по гражданским судам недопустимой.

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет", - заявил Путин, комментируя действия европейских военных.

Попытки Кремля повлиять на Украину

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин ранее выдал порцию обвинений в адрес Украины по поводу проведения выборов и заявил о якобы "вырождении в диктатуру".

В то же время в самом Кремле наблюдается нестабильность.

По оценкам украинской разведки, Путин опасается своих олигархов и элиты, а в его окружении сформировались две группы с противоположными взглядами на продолжение войны против Украины.

Кроме того, в Европейском Союзе отмечают, что регулярные заявления Путина о стремлении к миру являются фальшивыми и направлены лишь на избежание новых санкционных ограничений, пока РФ продолжает атаки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Балтийское море Российская Федерация Евросоюз
Новости
Зеленский: В Украине успешно испытали два перехватчика реактивных "Шахедов"
Зеленский: В Украине успешно испытали два перехватчика реактивных "Шахедов"
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым