Путин с угрозами призвал Европу "жить дружно"

Россия угрожает ответом из-за обучения европейских стран в Балтийском море, во время которых отрабатывался захват гражданских судов.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Смотри ".

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет", - заявил Путин, комментируя действия европейских военных.

Российский диктатор обратил внимание на военные учения европейских государств в Балтийском море, назвав отработку действий по гражданским судам недопустимой.

Попытки Кремля повлиять на Украину

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин ранее выдал порцию обвинений в адрес Украины по поводу проведения выборов и заявил о якобы "вырождении в диктатуру".

В то же время в самом Кремле наблюдается нестабильность.

По оценкам украинской разведки, Путин опасается своих олигархов и элиты, а в его окружении сформировались две группы с противоположными взглядами на продолжение войны против Украины.

Кроме того, в Европейском Союзе отмечают, что регулярные заявления Путина о стремлении к миру являются фальшивыми и направлены лишь на избежание новых санкционных ограничений, пока РФ продолжает атаки.