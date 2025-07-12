Путін погодиться на зустріч із Зеленським тільки після капітуляції України, - Кислиця

Російський диктатор Володимир Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Путіним, але тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Kyiv Independent .

Під час інтерв'ю його запитали, чи ведуться зараз переговори про нову зустріч між Україною і Росією в рамках делегацій, на що Кислиця сказав, що цей формат себе практично вичерпав, якщо тільки делегація РФ не отримає чергового мандата від Путіна.

Перший заступник міністра наголосив, що на відміну від української делегації, у якої чітка дисципліна, є дискусії всередині команди, обмін ідеями та підходами, - у російській існує жорстка дисципліна у виконанні доручення Путіна.

За словами Кислиці, мандат Путіна - примусити до капітуляції. Зокрема, Україна пропонує встановити припинення вогню як внесок у створення умов для зустрічі лідерів і домовленостей, однак Москва вимагає для початку капітулювати.

"Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги - капітуляцію - і тільки потім ми організуємо зустріч лідерів. А після цього ви займайтеся реалізацією цих вимог", - розповів Кислиця.