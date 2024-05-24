Путін почав війну, і він не готовий до миру, - Макрон
Володимир Путін не готовий припинити війну проти України. Про це свідчить його небажання піти на перемир'я під час Олімпійських ігор.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNBC.
"Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.
Він нагадав про свою ініціативу оголосити перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі у липні-серпні.
"Для мене перемир'я не є метою. Стійкий мир - це кінцева мета. Але я думаю, що це дуже важливо. По-перше, це традиція, і дуже важливо використати це вікно протягом місяця", - сказав він.
Макрон стверджує, що під час Олімпійських ігор нібито припинялися війни.
"І я думаю, що це дуже хороша можливість, насамперед дипломатична, саме для того, щоб взаємодіяти з Китаєм та іншими країнами та сказати: "Добре, ви на стороні світу". Будьте з нами і допоможіть нам зробити це, а по-друге, максимально посилити тиск на тих, хто вирішив розпочати війну", - сказав він.
За його словами, це є важливим моментом прояснення. "Бо досі щотижня президент Путін заявляв, що готовий до миру". Однак у відповідь на пропозицію припинити воєнні дії Путін заявляє, що не готовий. "Таким чином, для всіх у світі стає ясно", - пояснив Макрон.
Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", у квітні 2024 року більшість жителів Росії (71%) підтримали б рішення Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну з Україною. Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення захоплених територій, то в цьому випадку його рішення підтримали б 30% підданих.