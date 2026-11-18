За словами джерел видання, останні оцінки західних розвідок підкреслюють бажання Путіна продовжувати бойові дії в Україні принаймні до кінця зими.

Російський диктатор сподівається, що його армія зможе досягти більшого прогресу на сході України або що російські атаки за допомогою дронів і ракет на Київ, які призводять до загибелі цивільних осіб, зможуть знесилити український опір.

Як зазначають співрозмовники NYT, на Путіна чиниться дедалі більший тиск, оскільки Росія продовжує зазнавати значних втрат, стикається з труднощами у мобілізації та має нестабільну економіку.

Частина джерел додала, що війна дозволяє Путіну придушувати критику всередині Росії.

Ці оцінки збігаються з нещодавніми коментарями європейських дипломатів та лідерів, які висловлюють сумніви щодо того, що повномасштабна війна, яка триває вже майже п'ять років, закінчиться найближчим часом.

"Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай скрутному становищі", - сказав у інтерв'ю посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє, маючи на увазі економічний стан країни в умовах війни та його вплив на легітимність Путіна.

За його словами, російському диктатору потрібна війна в Україні, щоб підкріпити власне лідерство та власну наративну лінію.

Дипломат зазначив, що Путін виступив проти ідеї навіть часткового припинення вогню.

Ця позиція, за його словами, "відверто суперечить тому, чого президент Трамп вимагав з самого початку, а саме - припинення бойових дій".

Розвідслужби країн-союзниць по-різному пояснюють небажання Путіна домовлятися про мир.

Одна зі служб вважає, що війна надає йому відчуття мети, а для утримання влади йому потрібно оголосити про перемогу, тому він хоче змусити Україну страждати цієї зими під шквалом атак.

Один із посадовців припустив, що Путін міг би погодитися на угоду лише на вигідних для себе умовах. За оцінкою щонайменше однієї розвідки, Кремль вимагав би віддати Росії весь Донбас і пообіцяти, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Співрозмовники NYT зазначили, що президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці в Києві майже напевно відхилять такі вимоги, тому подібна угода нереальна.

Деякі європейські посадовці також підозрюють, що Москва тягне час і сподівається на розкол у підтримці України після виборів у Європі у 2027 році.