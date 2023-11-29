Путін не піде на мир з Україною до виборів у США 2024 року, - представник Держдепу

Його зауваження пролунали на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Дональда Трампа може змінити підтримку Києва з боку Заходу.

Представник Держдепу на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода наступного року є малоймовірною.

"Я очікую, що Путін планує не укласти мир чи значущий мир до того, як побачить результати наших виборів", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити результати зустрічі.

На запитання, чи виражає він особисту думку, чи точку зору уряду США, чиновник відповів, що це "передумова, що широко розділяється".

"Саме у цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні" на зустрічі НАТО, додав чиновник, не згадавши Трампа на ім'я і не вказавши прямо, як результат виборів вплине на підтримку України.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало, що якщо Трамп та президент США Джо Байден беруть участь у жорстких перегонах, то Трамп випереджає Байдена з 51% проти 49%, коли респондентів попросили обрати між ними. Цей результат був у межах довірчого інтервалу опитування, що становить близько 4 процентних пунктів.

Байден, демократ, надав Києву масштабну військову допомогу та іншу підтримку після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але додаткове фінансування України припиняється контрольованою республіканцями Палатою представників.