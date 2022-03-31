Путин переоценил способность армии РФ одержать быструю победу в Украине, - разведка Британии

В распоряжении издания оказалась копия текста речи Джереми Флеминга, с которой он должен выступить в Австралийском национальном университете 31 марта. Глава британской разведки расскажет о роли наемников и иностранных боевиков в укреплении боеспособности российской армии, а также раскроет подробности военной операции России в Украине и затронет ряд других вопросов.

По данным издания, Флеминг расскажет, как Путин сильно недооценил возможности своих вооруженных сил, решимость украинского народа и силу реакции Запада на его вторжение. В британской разведке отмечают, что российские войска отказываются выполнять приказы, выводят из строя технику и случайно сбивают собственные самолеты.

"Ошибки Путина равносильны стратегическому просчету. Путин переоценил способность своих вооруженных сил одержать быструю победу, а российским солдатам не хватает оружия и боевого духа", - приводит издание цитату из речи Флеминга.

Кроме того, в своем выступлении глава британской разведки обрисует проблемы, стоящие перед российскими войсками, в том числе низкий моральный дух, сложности с логистикой и большие потери.

"Их командование и управление в хаосе. Несмотря на то, что мы полагаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму. Это стала его личной войной, за которую расплачиваются ни в чем не повинные люди в Украине, а во все большей степени и простые россияне", - цитирует издание Флеминга.

В речи главы британской разведки особое место уделено Китаю. Ожидается, что Флеминг будет критиковать Пекин за то, что он не осудил вторжение в Украину. Также он укажет на то, что китайский лидер Си Цзиньпинь использует экономическую слабость России для усиления глобального влияния Поднебесной.

Флеминг предположит, что Путина разыгрывают, поскольку Китай использует кризис, чтобы "воспользоваться возможностью купить дешевые нефть и газ. Он добавит, что Пекин хранил относительное спокойствие, чтобы защитить свои амбиции по захвату Тайваня.