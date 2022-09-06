Путин в отчаянии пытается купить снаряды в Северной Корее, - New York Times

Раскрытие информации американской разведки произошло через несколько дней после того, как Россия получила первые партии беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы.

Представители правительства США заявили, что решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, было признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве получать припасы для своей армии.

Соединенные Штаты предоставили мало подробностей из рассекреченных разведывательных данных о вооружении, сроках или размере партии. Официальный представитель США заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее", - сказал Мейсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

Перед вторжением России в Украину Белый дом начал рассекречивать отчеты разведки о военных планах Москвы, а затем раскрывать эти материалы сначала союзникам в частном порядке, а затем публично. После некоторого затишья в разоблачениях американское правительство снова начало рассекречивать информацию, чтобы привлечь внимание к проблемам российской армии, включая недавние разведданные о покупке иранских беспилотников и проблемах российской армии с набором солдат.

Как отмечается в публикации, масштабные экономические санкции, по крайней мере, пока, не нанесли России вреда. Цены на энергоносители, выросшие после вторжения, пополнили ее казну и позволили Москве смягчить последствия отключения ее банков от международных финансов и ограничения экспорта и импорта. Санкции против отдельных российских олигархов также не смогли подорвать власть президента Владимира Путина.

Но американские официальные лица заявили, что когда дело дошло до способности России восстановить свои вооруженные силы, экономические действия Европы и Соединенных Штатов оказались эффективными. Американские и европейские санкции заблокировали возможность России покупать оружие или электронику для производства этого оружия.

Москва надеялась, что Китай будет готов нарушить этот экспортный контроль и продолжит снабжать российскую армию. Но в последние дни американские официальные лица заявили, что, хотя Китай был готов покупать российскую нефть со скидкой, Пекин, по крайней мере до сих пор, соблюдал экспортный контроль, направленный против военных Москвы, и не пытался продавать ни военную технику, ни компоненты.

Министр торговли Джина Раймондо неоднократно предупреждала Китай, что если Semiconductor Manufacturing International Corporation, крупнейший китайский производитель компьютерных микросхем, или другие компании нарушат санкции против России, Соединенные Штаты фактически закроют эти предприятия, лишив их доступа к американским технологиям.

Поскольку большинство стран действуют осторожно перед лицом американского давления, Россия сосредоточила свои усилия на заключении сделок с Ираном и Северной Кореей.

И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций, а это означает, что ни одна из стран не может много потерять, заключая сделки с Россией. Любая сделка по закупке оружия у Северной Кореи будет нарушением резолюций ООН, направленных на сдерживание распространения оружия из Пхеньяна.

Однако неясно, насколько закупки в Северной Корее связаны с экспортным контролем. В 152-миллиметровом артиллерийском снаряде или ракете типа "Катюша", производимой Северной Кореей, нет ничего высокотехнологичного, считает Фредерик Каган, военный эксперт Американского института предпринимательства.

Отчаяние Путина

Официальный представитель США заявил, что новая сделка с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии Москвы. А Каган сказал, что обращение к Северной Корее было признаком того, что Россия, по-видимому, не в состоянии производить простейшую технику, необходимую для ведения войны.

"Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне", - сказал Каган.

Ограничение цепочки военных поставок России является центральной частью американской стратегии по ослаблению Москвы с целью помешать как ее военным усилиям в Украине, так и ее будущей способности угрожать своим соседям.

В течение нескольких месяцев как из российских операций в Украине, так и из разоблачений правительства США было ясно, что высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты, часто выходит из строя. На ранних этапах войны половина или более этих ракет либо не стреляли, либо не поражали цели.

Российские запасы этого высокоточного оружия также истощились, что вынуждает генералов реже полагаться на ракеты и вместо этого строить свою стратегию на жестоких артиллерийских обстрелах, опустошивших города в восточном регионе Украины.

Раскрытие информации о том, что Россия ищет больше артиллерийских боеприпасов, является признаком того, что проблемы с поставками Москвы, вероятно, глубже, чем просто высокотехнологичные компоненты для современных танков или высокоточных ракет. Если Россия ищет больше артиллерийских снарядов в Северной Корее, то она сталкивается с нехваткой или может столкнуться с нехваткой в будущем, а ее промышленная база изо всех сил пытается удовлетворить военные потребности войны.

"Очень вероятно, что это свидетельствует о массовом провале российского военно-промышленного комплекса, который, вероятно, имеет глубокие корни и очень серьезные последствия для российских вооруженных сил", - сказал Каган.

В последние недели Украина активизировала атаки на российские склады боеприпасов. Украинские силы использовали американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS и отчеты американской разведки для нанесения ударов в тылу и уничтожения складов с боеприпасами.

Хотя неясно, какое влияние эти атаки оказали на общие запасы боеприпасов, Россия была вынуждена отступить и переместить свои пункты хранения боеприпасов, снизив эффективность своих артиллерийских сил.

Также были признаки того, что эффективность некоторых российских артиллерийских снарядов снизилась из-за проблем с хранением или плохого обслуживания запасов боеприпасов. Чтобы наиболее эффективно поражать войска противника, артиллерийские снаряды разрываются в воздухе, непосредственно перед тем, как упасть на землю. Но воронки, созданные российскими артиллерийскими силами летом, показали, что многие из их снарядов разрывались на земле, уменьшая ущерб украинским траншеям.

Хотя состояние северокорейских артиллерийских снарядов неясно, в стране имеются обширные запасы боеприпасов, отмечается в материале.