Путін опосередковано підтвердив завершення "мобілізації" у Росії

Президент Росії опосередковано підтвердив закінчення "часткової" мобілізації в країні під час зустрічі з матерями загиблих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента РФ Володимира Путіна.

Коментуючи побоювання однієї з матерів, що її молодшому синові незабаром виповниться 18 років, і його мобілізують та відправлять на війну, Путін зазначив: "Не треба, не треба, вистачить нам".

Раніше ми писали, що сім'ї російських мобілізованих дедалі більше готові виходити на протести проти умов, у яких їх родичі.

Також повідомлялося, що Росія продовжує передислокацію військ із Херсонської області на схід України. До Донецької області кидають навіть студентів, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.