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Путін опосередковано підтвердив завершення "мобілізації" у Росії

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Москва, П'ятниця 25 листопада 2022 17:58
Путін опосередковано підтвердив завершення "мобілізації" у Росії Фото: Путін побічно підтвердив завершення "мобілізації" у Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії опосередковано підтвердив закінчення "часткової" мобілізації в країні під час зустрічі з матерями загиблих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента РФ Володимира Путіна.

Коментуючи побоювання однієї з матерів, що її молодшому синові незабаром виповниться 18 років, і його мобілізують та відправлять на війну, Путін зазначив: "Не треба, не треба, вистачить нам".

Раніше ми писали, що сім'ї російських мобілізованих дедалі більше готові виходити на протести проти умов, у яких їх родичі.

Також повідомлялося, що Росія продовжує передислокацію військ із Херсонської області на схід України. До Донецької області кидають навіть студентів, яких обіцяли звільнити від мобілізації.

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