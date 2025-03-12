Путін "не має наміру" до компромісів: ISW розповіли про стратегію Кремля щодо України

Володимир Зеленський заявив, що режим припинення вогню передбачає зупинення бойових дій по всій лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та використання безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі. Він набуде чинності після згоди Росії на пропозицію США.

Радник США з національної безпеки Майк Вальц додав, що найближчими днями проведе переговори зі своїм російським колегою. Він уточнив, що відновлена військова допомога США Україні включає постачання матеріалів, дозволених президентським розпорядженням про скорочення (PDA).

Пропозицію про 30-денне припинення вогню підтримали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши, що тепер відповідальність лежить на Росії.

Тим часом російські ультранаціоналістичні діячі, включно з депутатами Держдуми та прокремлівськими мілблогерами, відхилили пропозицію. Вони заявили, що Україна та США можуть використати перемир'я для перегрупування сил, а війна є екзистенційною для Росії. Генерал РФ Віктор Соболєв назвав 30-денне припинення вогню "неприйнятним", оскільки це нібито дасть Україні час для переозброєння.

У звіті ISW йдеться, що західні служби безпеки вважають, що російський диктатор Володимир Путін "не має наміру" йти на компроміси щодо територіальних питань, миротворців або нейтрального статусу України.

За їхніми даними, Путін свідомо висуває "максималістичні" вимоги, розуміючи, що вони будуть неприйнятними для Києва та Заходу. Це узгоджується з публічними заявами Кремля, який намагається демонструвати відкритість до переговорів, зберігаючи курс на досягнення своїх стратегічних цілей.

Підтримка ЄС

За данними ISW офіційної відповіді Кремля немає. Російські державні ЗМІ намагаються представити попередні офіційні заяви РФ про можливі контакти з США як реакцію на пропозицію про припинення вогню.

Тим часом союзники України продовжують зусилля щодо посилення української армії та надання гарантій безпеки. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що "Франція не дозволить демілітаризації України", а Reuters повідомило про зустріч 34 військових представників із країн НАТО, ЄС, Азії та Океанії в Парижі для оцінки можливостей довгострокової підтримки України.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що партнери України мають визначити "надійні гарантії безпеки". Також обговорювався французько-британський план створення багатонаціональних сил для стримування можливого нового наступу Росії.