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Путин назвал последствия размещения военных сил НАТО в Финляндии и Швеции

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. О каких конкретно шагах идет речь, в заявлении не уточняется.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет никаких угроз для стран Балтии и Финляндии.

Напомним, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО. Члены альянса признали Россию угрозой коллективной безопасности и пригласили Финляндию и Швецию стать членами НАТО.

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НАТОРоссийская ФедерацияВладимир ПутинШвецияФинляндия