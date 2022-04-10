Путин назначил нового командующего вторжением в Украину: что известно о "сирийском мяснике"

Известно, что Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. Из-за чего журналисты и эксперты его иногда называли "сирийский мясник" за тактику ведения войны, которая предусматривала большое количество гражданских жертв.

В сентябре 2016 года Путин назначил Дворникова командовать Южным военным округом, что обозреватели расценили как назначение управлять всей российской компанией на Донбассе.

Как указывал российский журналист и публицист Аркадий Бабченко, воевавший в Чечне, Дворников отличался там тем, что не жалел собственных солдат для выполнения заданий.

Австрийский военный эксперт Том Купер предполагает, что с изменением подхода к командованию, которое теперь будет контролировать Дворников, российские действия могут качественно измениться.

"Как генерал армии Дворников имеет более высокий ранг, чем все командующие задействованных армий (они генерал-полковники); это означает, что его приказы никто не будет обсуждать, не будет привычных уже соревнований между генералами, никаких "каждый сам за себя" - как это было до сих пор", - считает Купер.

Он ожидает появление четкой вертикали подчинения и вертикали ответственности, которой якобы не было до этого в войсках РФ в войне с Украиной.