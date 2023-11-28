Путін направить на військові витрати третину бюджету - рекорд після розпаду СРСР

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 - 26 рр. Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moscow Times.
За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 202 році (4,7 трлн), і втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).
Частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн рублів, досягне 29,5%.
Третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.
Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.
Витрати підтримку економіки зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів. Фінансування освіти та медицини - по 1,6 трлн рублів - буде заморожено, а в реальному вираженні - з урахуванням інфляції – скоротиться.
Витрати за національним проектом "Охорона здоров'я" планується урізати на 10%, з 321,3 до 289,9 млрд рублів.
Фінансування держпропаганди при цьому залишиться на рекордних рівнях: держЗМІ отримають із бюджету 121,3 млрд рублів проти 122 млрд цього року. Витрати за статтею "культура та кінематографія", куди зашиті бюджети на створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.
"Все для фронту, все для перемоги", - говорив у вересні, коментуючи документ, голова Мінфіну Антон Сілуанов. Він закликав не турбуватися, що у скарбниці не вистачить грошей. "Але на те, що заплановано вистачить. Нормальний, здоровий бюджет", - сказав міністр.
Нагадаємо, за даними МЕА, через загальне зниження світових цін на нафту середньозважена ціна на російську нафту в жовтні впала до 80,66 доларів за барель. Тим не менш, вона, як і раніше, значно перевищує ліміт у 60 доларів, встановлений "Великою сімкою".
У жовтні Москва одержала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Місячні доходи Росії від продажу нафти за кордон залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року.
Нагадаємо, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових видатків Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році до вторгнення в Україну.