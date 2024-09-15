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Путін наказав запустити у серійне виробництво літак "Байкал": що не так з "ноу-хау" РФ

Фото: з літаком "Байкал", який має замінити Ан-2, виникли проблеми у Росії (defence-ua.com)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін наказав запустити у серійне виробництво літак "Байкал". Це нова розробка має замінити Ан-2 і вартує 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У РФ зайнялись виробництвом літака, який за задумом окупантів, має замінити транспортний літак Ан-2 - мова про ЛМС-901 "Байкал". Але, за традицією з новим проєктом вже виникли проблеми.

Вартість

Як зізнаються самі росіяни, його ніхто не буде купляти, бо ціна на нього злетіла майже у чотири рази - до 445 млн рублів (орієнтовно 4,87 млн доларів). До того ж з кожним роком вартість може збільшуватися на 4%.

Є і ще один нюанс - кількість злітно-посадокових смуг для цих літаків, які глава Кремля Володимир Путін нещодавно наказав запустити у серійне виробництво, недостатня, щоб в подальшому приймати "Байкал". 

Двигун

Ще одна проблема полягає в тому, що окупанти вирішили робити "Байкал" тільки з двигуном ВК-800СМ. Як пише видання, перший політ "Байкала" з цим двигуном був запланований на третій квартал цього року.

"Разом з тим, за новою інформацією, сертифікація двигуна буде лише у 2025 році, а старт постачань аж через два роки, у 2026. Тому усі подальші плани по строках по "Байкалу" залишаються під питанням", - констатують автори.

Провали РФ

Російські війська постійно хвалиться новими розробками та проектами. Але часто такі ідеї закінчуються фіаско. Досить згадати про російський танк "Прорив".

Наприклад, раніше РБК-Україна писало, що українські військові добре підбивають техніку оккупантів, трофеюють її і потім нею знищують ворога. ЗСУ вдалося захопити російський Т-90 "Прорив" та кілька одиниць броньованої техніки.

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