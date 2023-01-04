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Путін наказав показувати в російських кінотеатрах фільми про "спецоперацію"

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Москва, Середа 04 січня 2023 11:27
Путін наказав показувати в російських кінотеатрах фільми про "спецоперацію" Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін наказав Мінкульту РФ організувати в кінотеатрах покази фільмів про так звану "спеціальну військову операцію", а в школах провести уроки з цієї теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна, опублікований на сайті Кремля.

Так, згідно з переліком доручень, Мінкульт Росії має до 1 лютого показати пропозиції щодо трансляції у кінотеатрах документальних фільмів про "СВО, боротьбу з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології".

Також Путін доручив провести фестиваль "патріотичного документального кіно", а також посприяти російським документалістам у підготовці матеріалів про учасників війни в Україні, які "виявили відвагу, мужність і героїзм".

Крім того, до 1 квітня в Росії за наказом Путіна мають створити "громадські простори, арт-об'єкти та шкільні музеї" на честь окупантів та провести у російських школах уроки з цієї теми.

Нагадаємо, що Росія з наступного навчального року повертає до шкіл військову підготовку, яку скасували ще 1993 року.

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