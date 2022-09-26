Путін надав Сноудену російське громадянство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

"Сноуден Едвард Джозеф, який народився 21 червня 1983 року у Сполучених Штатах Америки", - зазначено у списку людей, які отримали громадянство РФ.

Зазначимо, що у 2013 році Сноуден розсекретив дані про програми стеження АНБ за громадянами Сполучених Штатів, після чого він втік з США до Росії. На батьківщині йому загрожує до 30 років ув'язнення за передачу секретної інформації журналістам.

У 2014 році він отримав першу посвідку на проживання в РФ, у 2020 - подав документи на отримання російського громадянства.

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