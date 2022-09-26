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Путин предоставил Сноудену российское гражданство

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Москва, Понедельник 26 сентября 2022 19:43
Путин предоставил Сноудену российское гражданство Фото: Эдвард Сноуден, экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении экс-сотруднику Агентства нацбезопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену российского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - указано в списке людей, получивших гражданство РФ.

Отметим, что в 2013 году Сноуден рассекретил данные о программах слежки АНБ за гражданами Соединенных Штатов, после чего он сбежал из США в Россию. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы за передачу секретной информации журналистам.

В 2014 году он получил первый вид на жительство в РФ, в 2020 - подал документы на получение российского гражданства.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Эдвард Сноуден
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