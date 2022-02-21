Путин начал заседание Совбеза России по Украине: трансляция

Повестка дня заседания Совета безопасности РФ не раскрывалась. Планировалось, что на нем выступит Путин, а также будут заслушаны российские министры.

Кроме того, российские СМИ узнали, что на заседание Совбеза РФ вынесли вопросы признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". В преддверии начала заседания главари боевиков призвали Россию признать "псевдореспублики".

Что обсуждали на заседании Совбеза РФ: