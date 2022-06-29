UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин не начал бы войну против Украины, если бы был женщиной, - Джонсон

Фото: британский премьер Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Путин, будучи женщиной, не начал бы полномасштабной войны против Украины. И насилие в том виде, в каком он это сделал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона в интервью ZDF.

"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, у нас есть это в его лице", - заявил Джонсон.

По его словам, чтобы такого не происходило, нужно, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

В Кремле отреагировали

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление британского премьера в интервью "РИА Новости", сказав, что якобы "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский высказался о различных заявлениях относительно болезни Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинБорис ДжонсонВойна России против Украины