Путин начал внезапную проверку боеготовности Центрального военного округа

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, цель проверки - оценка способности войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе и определить степень подготовленности войск к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверка пройдет с 24 по 28 июня на 35 полигонах.

"По замыслу внезапной проверки с 6:00 по Московскому времени в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения", - сказал министр.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас призвал США и РФ сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

"Независимо от того, в Европе ли, в Азии или где-то еще - мы не можем позволить себе новых потрясений для стратегической стабильности. В связи с этим мы должны сохранить такой важный, работающий договор, как СНВ-3. Документ не только служит безопасности в отношениях между США и Россией, но является столпом безопасности Европы и глобального ядерного порядка", - заявил он.

РБК-Украина писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановке ракетного договора. Указ вступил в силу со дня его подписания - 4 марта 2018 года.