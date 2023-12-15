Путін набирає сотні тисяч росіян на війну. Експерт розповів, чи готується масштабний наступ

Росія залучила до війни проти України сотні тисяч військових

Напередодні в Москві відбулася підсумкова прес-конференція Володимира Путіна. Він заявив, що вздовж 2000-кілометрової лінії фронту стоять 617 тисяч російських військових. А за підсумками нинішнього року нібито вдалося залучити до війни до півмільйона контрактників.

У рамках оголошеної восени 2022-го мобілізації в РФ набрали 300 тисяч осіб. Після цього почалося вербування контрактників. Нібито планували залучити 412 тисяч, але вже надійшло близько 486 тисяч "охочих". У будь-якому разі цифри вражаючі, але їх можна оцінити і з точки зору ефективності.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

Наприклад, Путін каже, що на лівобережжі Херсонської області російським військам протистоїть лише кілька сотень українських військових. Російський контингент там близько 60 тисяч, тобто десята частина від озвученого диктатором, міркує Мусієнко.

"Виникає питання: якщо там 60 тисяч, то чому вони досі не витіснили наші війська на правий берег? І це велике питання щодо готовності ворога вести штурмові дії. На сьогодні на багатьох ділянках вони виглядають так: піхотні штурми за підтримки мінометів, іноді артилерії. Є проблема з дронами, вони збільшили застосування "Ланцетів", FPV і це дійсно виклики для нас", - зазначив експерт.

Мусієнко додав, що досягти тактичного прориву біля якогось села такими атаками можна. Але щоб вести масштабні дії і захоплювати великі міста, цього замало, потрібна вогнева підтримка.

РФ навряд чи готуватиметься до масштабного наступу на полі бою

Тому Росії потрібен перепочинок, щоб взимку і навесні доукомплектуватися, перегрупуватися і накопичити ресурси. І залучення за рік "півмільйона" людей не варто сприймати як підготовку до великих наступів у 2024-му.

"Вони вестимуть наступальні дії по всій лінії фронту. Локального й обмеженого характеру. Це не будуть масштабні атаки (як у 2022 році, - ред.), росіяни навряд чи готуються до значних проривів. Найімовірніше, наступного року триватимуть тенденції нинішнього", - підсумував Мусієнко.

Докладніше про російські плани і про те, як їх оцінюють військові та експерти, - у матеріалі РБК-Україна.