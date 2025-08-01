Путін мріяв про Крим ще в 90-х: Spiegel опублікував докази

В архівах Міністерства закордонних справ Німеччини виявили документи, які свідчать, що президент РФ Володимир Путін ще в середині 1990-х років висловлював територіальні претензії щодо Криму, Східної України та північного Казахстану.

Стало відомо, що 14 січня 1994 року тодішній генеральний консул Німеччини у Санкт-Петербурзі зафіксував позицію Путіна, який на той момент обіймав посаду першого заступника голови уряду Санкт-Петербурга.

У своїх висловлюваннях Путін "рішуче" заявляв, що "Крим, східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії, а завжди були частиною російської території".

Дипломат також зазначив, що Путін апелював до "національного почуття" росіян, яке, за його словами, німцям "мабуть, важко зрозуміти".

Ці архівні записи підтверджують, що експансіоністські погляди чинного російського президента сформувалися ще задовго до анексії Криму у 2014 році, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення 2022 року.