Путін може припинити війну за один день, але виграти її не зможе, - Байден

"Ця війна може завершитися того ж дня, коли Путін скаже, що виводить свої війська з України", - наголосив президент США.

За його словами, росіяни в Україні зазнають великих втрат. Путін думав, що зможе розтрощити НАТО, союз західних країн. Але президент РФ був неправий і продовжує помилятися, він не зможе виграти цю війну.

"Путін програє, він уже програв, бо знає, що немає шляху, як йому окупувати всю Україну", - підкреслив Байден.