Путін може погодитися на перемир'я з Україною, але є умова, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, минулого місяця під час зустрічі в Саудівській Аравії російська делегація передала американській пропозицію щодо припинення вогню з Україною.

Один зі співрозмовників Bloomberg розповів, що для припинення вогню Росія хоче мати чітке розуміння рамок остаточної мирної угоди. Зокрема, Москва наполягає на тому, щоб було визначено параметри миротворчої місії, яку можуть спрямувати в Україну. Йдеться про узгодження того, які країни відправлять солдатів.

Варто зауважити, що Росія виступає проти участі в миротворчій місії країн НАТО.

При цьому джерела видання уточнюють, що Москва не заперечує проти того, щоб такі "нейтральні" в конфлікті країни, як Китай, розмістили свої війська на території України.