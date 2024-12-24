Путін міг відмовитися від захоплення Покровська та поставив армії інше завдання, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент "геополітичної перемоги Кремля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті звернули увагу на той факт, що Путін дедалі частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захопленні конкретних населених пунктів, як він робив це раніше.

З огляду на це, в Інституті припускають, що диктатор, імовірно, дав вказівку військовому командуванню РФ відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти.

За даними геолокаційних знімків, якими володіє ISW, російські війська перебувають у межах 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

"Захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні. І він, скоріш за все, буде підкреслювати просування російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії", - йдеться у звіті.

В ISW також переконані, що наступальна операція проти добре захищених міст може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент в спробах Кремля спроектувати неминучість російської військової перемоги на світовій арені.

Просування РФ у районі Покровська

За даними геолокаційних карт, днями російські війська просунулися на південь та в межах східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська). За даними одного з російських військових блогерів, війська РФ просунулися на північ від Нововасилівки у напрямку Солоного та Вовкового та наступають у напрямку Котлиного.

Інший пов'язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що армія РФ зосередила свої атаки на Новотроїцькому (на схід від Нововасилівки) і Даченському (на південь від Покровська) та змусили українські сили відступити на лінію Лисівка-Піщане (на південний схід-південь від Покровська).

Блогер стверджував, що російські сили також просуваються з Пустинки і Пушкіного (обидва на південь від Покровська) в напрямку Українки (на південний захід від Пушкіного).

Зниження боєздатності російської армії

В ISW не виключають, що темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ.

Український військових оглядач Костянтин Машовець припустив, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії зазнали значних втрат особового складу і намагаються здійснити подальше просування на південь від Покровська та на північ від Курахового через зниження боєздатності.

Підрозділи 90-ї танкової дивізії брали участь у захопленні Авдіївки в лютому 2024 року й відтоді залишаються на різних ділянках Торецького, Покровського та Курахівського напрямків.

Нещодавно офіцер української бригади підрахував, що російські сили втратили майже 3 тисячі осіб на Покровському напрямку за два тижні в середині грудня 2024 року. Водночас, 90-та танкова дивізія, ймовірно, зазнала значних втрат особового складу на Покровському напрямку та інших напрямках, де вона раніше діяла.

"Нещодавно ISW спостерігала геолокаційні кадри, на яких російські війська проводять моторизовану атаку з використанням цивільних транспортних засобів на схід від Українки - в межах району відповідальності 90-ї танкової дивізії. Це свідчить про те, що дивізія, ймовірно, також бореться за поповнення втрат у бойових машинах, які вона втратила на фронті", - зазначають в Інституті вивчення війни.