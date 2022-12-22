Путін не має наміру зупиняти війну проти України, - Байден

Президент РФ Володимир Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну конференцію із президентом Володимиром Зеленським.

"Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Пане Зеленський, ви показали, що шукаєте справедливого світу. А Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно", - зазначив президент Сполучених Штатів.

Раніше стало відомо, що за словами Байдена, півсотні країн зобов'язалися допомогти Україні, надавши понад 2000 танків та іншу бронетехніку. Також до списку входять артилерія та системи залпового вогню.

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