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У Путіна є не менше трьох двійників, - Буданов

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російський президент Володимир Путін має не менше трьох двійників. Всім їм для більшої подібності робили пластичні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки, яке цитує інтерв'ю начальника Кирила Буданова для Daily Mail.

За його словами, раніше вже виявляли двійників Путіна, які заміняли його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони все робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше Путін публічно спростував наявність двійників. За його словами, він нібито відмовився від них ще на початку 2000-х.

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Володимир ПутінКИрило Буданов