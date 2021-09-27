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Путин и Лукашенко обсудили возможное размещение войск НАТО в Украине: что решили

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили размещение войск НАТО в Украине. Решили, что будут принимать ответные действия вместе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Лукашенко.

Силовой блок Беларуси обсудил ситуацию на границе с Украиной.

"Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - считает он.

По его словам. он это обсудил с Путиным и "договорились, что там надо предпринимать какие-то действия".

В противном случае, сообщил Лукашенко, Беларусь и Россия в ближайшее время якобы будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности".

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Владимир ПутинАлександр Лукашенко