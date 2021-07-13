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Путин и Лукашенко договорились о кредитах и цене на газ для Беларуси

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Москва, Вторник 13 июля 2021 20:42
Путин и Лукашенко договорились о кредитах и цене на газ для Беларуси Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что цена на газ для Беларуси на следующий год не будет повышена и останется на уровне 2021 года. Кроме того, Москва выделит Минску кредит в качестве компенсации налогового маневра России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, переговоры Путина и Лукашенко продолжались более пяти часов. Лидеры подвели итоги обсуждений, имевших место в российско-белорусских комиссиях высокого уровня и выработали программу действий в ряде сфер, включая налоги, таможню, энергетику.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России.

"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", - добавил Песков.

Отметим, так называемый "налоговый маневр" предусматривает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Отечественным производителям убытки от налогового маневра российские власти компенсируют. В результате для Беларуси возрастет цена импортируемой из России нефти до мирового уровня, что сделает невыгодным для Минска реэкспорт нефтепродуктов.

Власти Беларуси оценили ущерб от налогового маневра России на ближайшие три года в 11 млрд долларов.

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