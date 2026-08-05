"Путін контролює ситуацію": в ЦПД пояснили, навіщо Росія тиражує удари по Києву

Публікація Росією кадрів ударів по цивільних об'єктах у Києві є частиною інформаційної кампанії, спрямованої насамперед на власне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, така інформаційна кампанія покликана відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, серед яких дефіцит пального, регулярні удари по території РФ, вибухи та щоденні атаки українських засобів ураження.

Коваленко звернув увагу, що російська влада традиційно обмежує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області та інших прикордонних регіонах, які фактично стали прифронтовими. Водночас приховати численні кадри пожеж на російських заводах Кремлю не вдалося.

"Більше того, росіяни також не повірили офіційній версії загибелі людей на пляжі в Геленджику і здебільшого нарікали на російську ППО, яка збила дрон в людей, попри крики та звинувачення України воєнкорами та офіційними спікерами РФ", - зауважив керівник ЦПД.

На його переконання, тепер Кремль намагається переключити увагу російського суспільства, демонструючи пожежі в Києві та польоти ракет.

"Зараз російському плебсу продають картинку пожеж у Києві та кадри польоту ракет, щоб простий росіянин знову подумав, що "Путін контролює ситуацію". Але це не виправить факти щоденних ударів по Росії. Просто режим Путіна інакше не вміє, тому і переключає свідомість любителів дешевої ковбаси та зетників на цю картинку", - наголосив Коваленко.