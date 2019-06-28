Путин в контексте Солсбери заявил о необходимости наказывать предателей

Президент России Владимир Путин считает, что предателей российского государства необходимо наказывать. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию Financial Times.

Сообщается, что об этом Путин заявил, отвечая на вопрос, является ли инцидент в британском Солсбери с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери "недвусмысленным сигналом" тем, кто думает предать Россию.

"Не говорю, что надо делать, как в случае с инцидентом в Солсбери. Совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - заявил он.

В то же время Путин добавил, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль был приговорен и отбыл срок наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что у британской стороны ушел год на очистку Солсбери от вещества "Новичок".

Ранее также стало известно, что в деле отравления Скрипалей установлен четвертый подозреваемый. До этого сообщалось о причастности агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова. Также утверждалось, что данные имена могли быть агентурными.

Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании в 2006 году, в 2010 году его помиловали и обменяли на арестованных российских шпионов. В начале марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери.

По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Также Лондон настаивает, что в химической атаке замешан Кремль.