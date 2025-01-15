Путін, як і раніше, націлений у війні на розвал НАТО і контроль над Україною, - ISW

Аналітики зазначили, що Путін позначив "демілітаризацію" і "денацифікацію" України як ключові цілі повномасштабного вторгнення, сказаних під час промови 23 лютого 2022 року. Ці цілі зводяться до знищення здатності України захищати себе і заміни законного українського уряду на проросійських маріонеток.

Крім того, в інтерв'ю "Комсомольской правде" Патрушев відкинув припущення про те, що Росія готова поступитися будь-якою окупованою територією України в майбутніх переговорах, заявивши, що ця ідея "навіть не підлягає обговоренню".

Крім цього, колишній глава Роскосмосу і нині так званий "сенатор" від Запорізької області Дмитро Рогозін сказав в одному з інтерв'ю, що уряд РФ продовжує проводити "денацифікацію" в Україні, яку він визначив як "ліквідацію тих, хто насаджує в людях людиноненависницький русофобський дух".

ISW продовжує оцінити, що мета Путіна в Україні полягає в розпаді НАТО і захопленні повного контролю над Україною. Російський диктатор залишається прихильним до цих цілей і Інститут вивчення війни не побачив жодних ознак того, що він готовий поступитися такими цілями в майбутніх переговорах.