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Путин - исчерпанная сила. С его армией покончено, он должен это признать, - Британия

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Лондон, Вторник 08 марта 2022 10:30
Путин - исчерпанная сила. С его армией покончено, он должен это признать, - Британия Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Что бы не случилось, президент Путин - это исчерпана сила в мире, и с ним покончено, с его армией покончено...и он должен это признать", - сказал Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании также отметил, что международное сообщество объединилось против Путина.

"Он (Путин - ред.) находится в положении, когда он принесет своему народу огромные экономические трудности", - резюмировал Уоллес.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.

Добавим, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

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