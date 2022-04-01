Путин имеет бригаду врачей и принимает ванны из экстракта рогов оленей, - расследование

Журналисты выяснили, что Путин все реже начал появляться на публике. Он изолируется, а для официальных мероприятий начал использовать так называемые "консервы" - заранее записанные видео.

Несмотря на то, что многие родственники Путина врачи, он интересуется нетрадиционной медициной. В частности, российский лидер принимает пантовые ванны, которые ему посоветовал министр обороны Сергей Шойгу. Это процедура с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов оленей. Она стала очень популярна среди высокопоставленных российских чиновников.

Также журналисты-расследователи установили, что Путин часто посещает Сочи. С ним приезжает от пяти до девяти врачей. Однажды в сочинский санаторий "Русь" с ним заселились сразу 12 медиков.

Российские СМИ отмечают, что Путин консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.