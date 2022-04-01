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Путин имеет бригаду врачей и принимает ванны из экстракта рогов оленей, - расследование

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Президент России Владимир Путин тревожится о своем здоровье. Он начал часто исчезать из публичного поля и ездить в Сочи в сопровождении бригады врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование российского издание "Проект".

Журналисты выяснили, что Путин все реже начал появляться на публике. Он изолируется, а для официальных мероприятий начал использовать так называемые "консервы" - заранее записанные видео.

Несмотря на то, что многие родственники Путина врачи, он интересуется нетрадиционной медициной. В частности, российский лидер принимает пантовые ванны, которые ему посоветовал министр обороны Сергей Шойгу. Это процедура с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов оленей. Она стала очень популярна среди высокопоставленных российских чиновников.

Также журналисты-расследователи установили, что Путин часто посещает Сочи. С ним приезжает от пяти до девяти врачей. Однажды в сочинский санаторий "Русь" с ним заселились сразу 12 медиков.

Российские СМИ отмечают, что Путин консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

Напомним, британская разведка сообщает, что в окружении Путин назревает бунт. Разведчики считают, что президента РФ могут отстранить или убить.

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Владимир Путин