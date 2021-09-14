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Путин идет на самоизоляцию: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию. В его окружении обнаружили случаи инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев COVID в его окружении, рассказали в Кремле.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Он об этом сказал в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

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Владимир Путин