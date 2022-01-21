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Путин хочет вернуться в эпоху холодной войны, - Блинкен

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Берлин, Пятница 21 января 2022 00:40
Путин хочет вернуться в эпоху холодной войны, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин хочет вернуть эпоху холодной войны. Запад будет давать решительный отпор российской угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я неслучайно высказываю эти мысли здесь, в Берлине. Возможно, ни одно место в мире не испытало на себе большего разделения холодной войны, чем этот город. Здесь президент Кеннеди объявил всех свободных людей гражданами Берлина. Здесь президент Рейган призвал Горбачева снести эту стену. Кажется, настало время, когда президент Путин хочет вернуться в ту эпоху. Мы надеемся, что нет", - сказал Блинкен.

Он отметил, что Запад сплотиться против любых попыток поставить под угрозу существованию демократии.

"Но если Путин решит это сделать, его встретят с той же решимостью, с тем же единством, которое прошлые поколения лидеров и граждан приложили для укрепления мира, продвижения свободы, укрепления человеческого достоинства в Европе и во всем мире", - заявил госсекретарь США.

Напомним, Блинкен также заявил, что Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины.

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