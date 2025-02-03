Путин хочет встретиться с Трампом в одной из двух арабских стран, - Reuters

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, что помешало ему поехать в ряд стран, включая Бразилию и Южную Африку.

Как отмечает агентство, Трамп заявил, что положит конец войне в Украине как можно скорее, и заявил, что готов встретиться с Путиным. Путин поздравил Трампа с избранием и заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить Украину и энергетику.

Российские официальные лица неоднократно отрицали какие-либо прямые контакты с США относительно подготовки телефонного разговора между Трампом и Путиным, который будет предшествовать возможной встрече позднее в этом году.

Однако, по словам российских источников, которые говорили на условиях анонимности, высокопоставленные российские чиновники за последние недели посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ.

По словам одного из источников, на России по-прежнему существует определенное противодействие этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи, которые королевство и ОАЭ поддерживают с Соединенными Штатами.

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Он описал наследного принца как "фантастического парня" во время своей речи по видеосвязи перед аудиторией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин, посетивший Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, заявил в сентябре прошлого года, что благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего обмена заложниками между США и Россией со времен холодной войны.

Путин и Мухаммед бин Салман

Путин и Мухаммед бин Салман, также известный, поддерживают тесные личные отношения с 2015 года, когда принц впервые посетил Россию.

Эти отношения помогли лидерам двух крупнейших в мире экспортеров нефти заключить и сохранить энергетическую сделку ОПЕК+. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, что является потенциальным козырем для России на переговорах.

И Мухаммед бин Салман, и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян сохраняли нейтралитет на протяжении всей войны против Украины, воздерживаясь от присоединения к Западу в критике и санкциях против России.

Оба лидера также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мухаммед бин Заид Аль Нахайян несколько раз посещал Россию во время войны, заявив во время своего последнего визита в октябре 2024 года, что он готов поддержать усилия по достижению мира. ОАЭ также успешно выступили посредником в обмене пленными.