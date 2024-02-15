Путін хоче перемоги Байдена на виборах у США. Трамп вважає це "компліментом"

Виступаючи перед прихильниками на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна, Трамп сказав, що в разі перемоги на перевиборах він доб'ється "дивовижних" речей, включно з припиненням війни між Росією та Україною "дуже швидко".

"Володимир Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би мати Джо Байдена як президента, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", - заявив Трамп.

Передісторія

Раніше Путін заявив, що, обираючи між Байденом і Трампом, він вважав за краще б, щоб нинішній президент переміг у листопаді, додавши, що Байден "більш досвідчений".

"Байден, він більш досвідчений, більш передбачуваний, політик старої школи. Але ми будемо працювати з будь-яким американським лідером, якому довіряє американський народ", - заявив російський диктатор.

Проросійська риторика Трампа

На мітингу в місті Конвей (Південна Кароліна) 10 лютого Дональд Трамп заявив, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками". Йдеться про те, що згідно зі статутом Альянсу, його учасники мають витрачати на оборонні потреби щонайменше 2% ВВП.

Він також додав, що, навпаки, заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Президент США Джо Байден знову розкритикував таку заяву Трампа і додав, що вона рівнозначна поклону російському диктатору Володимиру Путіну.

У той же час генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу виділятимуть у 2024 році рекордні кошти на оборону.

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