Путин говорит мировым лидерам, что время для переговоров с Зеленским еще не пришло, - ОП

Президент РФ Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины для прекращения войны еще не пришло. У Зеленского считают, что Путин ждет хоть какой-то победы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы ОП Украины Игоря Жовквы в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло", - отметил Жовква.

Он выразил мнение, что возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах. В то же время он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.