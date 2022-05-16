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Путин говорит мировым лидерам, что время для переговоров с Зеленским еще не пришло, - ОП

Фото: Игорь Жовква (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент РФ Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины для прекращения войны еще не пришло. У Зеленского считают, что Путин ждет хоть какой-то победы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы ОП Украины Игоря Жовквы в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло", - отметил Жовква.

Он выразил мнение, что возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах. В то же время он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть два пути окончания войны. В частности, речь идет о дипломатическом и военном. Также он добавил, что хочет встречи президентом России.

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