Путін готує нову армію для внутрішнього використання, - Подоляк

За словами Подоляка, після збройного повстання засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що виявило слабкість кремлівського режиму, у РФ буде й інший заколот.

"Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто - Пригожин маленький за масштабом, він і не хотів забрати владу, не хотів її перехопити. Він бізнесмен... не політик. Він ішов дуже швидко, не очікував такого проходу від Ростова до Москви, але не хотів зайти до Москви та взяти владу", - сказав представник ОП.

Подоляк вважає, що в Росії поки що не сформувалася політична група, яка "могла б перехопити владу та стати замість Путіна".

"Росія буде хаотизуватися. Там буде багато маленьких груп, які будуть йти і щось собі забирати. І ось це буде революційний процес у РФ", - прогнозує він.

Подоляк також звернув увагу на те, що Путін зараз робить із Росгвардією, передаючи туди не лише важке озброєння, а й спецназ.

"Він хоче створити на базі Росгвардії другу армію, знову-таки для внутрішнього використання. Тобто ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія атакуватиме Путіна", - сказав радник керівника ОП.

Причиною, через яку навіть Росгвардія повстане проти керівника Кремля, є те, що в Росії люблять "сильного царя", пояснив Подоляк.

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка втікає. РФ його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна", - зазначив він.

Заколот Пригожина в РФ

Нагадаємо, що у червні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив керівництво Міноборони РФ в ударі по тилових позиціях його найманців, після чого оголосив про "марш справедливості". "Вагнерівці" зайшли до Ростова і вирушили штурмувати Москву, проте зупинилися, не дійшовши до 200 кілометрів до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина з Олександром Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі.