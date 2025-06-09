Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез

Попри масовані повітряні атаки РФ проти України, у США вважають, що це ще не та "відплата", якою погрожував Кремль після операції "Павутина". Диктатор Володимир Путін скликає Радбез, а його пропаганда і далі розкручує риторику "помсти".

Що задумав диктатор та чому його останні атаки були націлені на захід України - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Чи справді Росія ще не завдала "удару у відповідь" на "Павутину"?

Чому РФ націлила повітряні удари на захід України?

Навіщо диктатор скликає Радбез саме цього тижня?

Чи можлива тотальна мобілізація у РФ - і як це пов'язано з Радбезом?

Що кажуть у США про останні атаки РФ по Україні?

Як супутники допомагають ворогу знаходити цілі?

Росія збільшила кількість засобів повітряного нападу на Україну після успішної безпрецедентної атаки СБУ на російські військові аеродроми. Останні атаки противника були частіше спрямовані на західні області України. Так, 6 червня недавно від масованих ударів дронів та ракет здригалися Луцьк та Тернопіль. А вже сьогодні вночі, 9 червня наймасштабнішу атаку пережила Рівненська область.

Так, десятки дронів і ракет атакували регіон, зокрема місто Дубно, неподалік якого розташоване летовище. Зокрема про те, що головним ударом РФ цієї ночі був один з оперативних аеродромів повідомляв начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

Всього в ніч на 9 червня Росія випустила рекордну кількість цілей повітряного нападу по Україні. Було запущено 499 дронів і ракет по Україні.

Оборонці неба натомість знешкодили 479 цілей, включно з всіма 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал", запущених росіянами.

"Масований удар. Один із найбільших, який завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удари цієї ночі", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Ворог націлився на захід України?

Про те, чому російські війська спрямовують свої дрони та ракети на західні регіони України пояснив в коментарі Військовий експерт Іван Ступак.

"Чому західні регіони? Бо РФ чудово й логічно усвідомлює, що Україна десь ховає свою техніку, свої боєприпаси, виробництво", - каже співрозмовник.

Він пояснює, що подібне розміщення техніки чи озброєння не буде відбуватися в Харківській чи Дніпропетровській областях, оскільки куди постійно прилітає. Тому це повинно бути далеко від лінії фронту.

"Кропивницький, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківщина, тобто кудись далеко. Вони це усвідомлюють, тому щось розкривають за допомогою своїх людей, які передають дані і після чого туди завдаються удари. Щось росіяни вираховують самостійно, наприклад, за супутниковими знімками. Вони ж купують супутникові дані", - сказав Ступак.

За словами експерта, мова може йти про супутники, які можуть виявляти тепло, зокрема теплове випромінювання від об’єктів, включаючи промислову діяльність. Наприклад, коли виробництво йде вночі й видно "спалахи" тепла.

"Або, наприклад, пролітали супутником Тернопільщину і побачили, що на території одного з ангарів, наприклад, там колишній колгосп і на його території лежать військові ящики. Ну і все, поставили собі відповідну галочку, що щось в України там є. Тобто в такому сенсі ось вони працюють", - додає Ступак.

РФ масовано атакує, але це ще не її обіцяна "помста"?

Після того, як 1 червня Служба безпеки України безпрецедентну операцію "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 літак на російських аеродромах, ворог заговорив про "відповідь".

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що "змушений відповісти" на українську атаку на російські летовища. В західних ЗМІ поширилася інформація, що Москва може готувати жорсткий удар по Україні, а ціллю може стати енергетична інфраструктура тощо.

Втім, як пише Reuters, США вважають, що останні удари РФ по Україні - не є тим самим "ударом у відповідь", про який попереджав Трамп після розмови з Путіним. При цьому у Вашингтоні припускають, що удар "у відповідь" може бути в найближчі дні, а точна дата невідома. З цим погоджується і експерт Іван Ступак.

"Поясню чому. Минулі рази, коли вони нам "мстилися" за Курську область, вони зробили величезний удар, а потім майже всі офіційні особи РФ виходили і сказали, що це "акция возмездия". І велика кількість дописувачів у російському сегменті інтернету зраділа. Після чого якесь невдоволення у росіян з приводу заходу українських військ на Курщину просто як рукою зняло", - нагадує він.

Останніми ударами, на думку експерта, кремлівській верхівці поки не вдалося досягнули такого результату, тому їм зараз треба каналізувати суспільне невдоволення, спричинене українською операцією "Павутина".

"Бачив дописи від звичайних росіян, які невдоволені ударами. У Кремлі це бачать, тому вважають, що треба продовжувати це все, а потім заявити, що це теж було "возмездие", щоб таким чином задовільнити росіян. Але й після цього, як це станеться, це не означатиме, що атак більше не буде. Це означатиме, що тут вони закрили цю "главу", - зазначив Ступак.

Путін збере "велике засідання" Радбезу. Що це означає?

На вихідних прокремлівські анонсували, що вже цього тижня Путін проведе "велике" засідання Ради безпеки РФ.

Порядок денний офіційно не було оголошено, але російські пропагандисти повідомляють, що там буде розглядатися зокрема "відповідь" Росії на атаки по аеродромах. Деякі експерти висловили припущення, що нібито під час цього засідання буде оголошена велика мобілізація у РФ.

"Є там у когось такий переляк, що буде у РФ тотальна мобілізація оголошена. Я думаю, що ні. Бо росіяни люблять пафосні речі. Принаймні з того, що я бачу зараз. Згадайте, пару місяців тому Путін так само робив нічну пресконференцію. Всі чекали заяву, що він скаже щось важливе. А він у підсумку щось невиразно сказав і нічим не завершилося все це. Всі чекали цю пресконференцію, а вона закінчилася нічим від слова зовсім. Можливо, тут гра для Дональда Трампа. Мовляв, "ми тут щось плануємо", - вважає Ступак.

При цьому він звертає, що залякування - це теж частина стратегії. Тобто Кремль може розкручувати тему, створюючи враження для росіян, що їх відповідь Україні буде "така страшенна".

"Ну подивімося, що буде. Я нікого не хочу лякати, дуже часто хочу заспокоювати. Подивимося. Це ж Росія. В решті не варто забувати, що коли вони щось планують, то можуть це і в останній момент змінити. Порядок денний, наприклад, був один, а потім терміново зміниться і буде абсолютно іншим. Все може бути", - підсумував експерт.