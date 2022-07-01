Путин готовился к войне с Украиной минимум год и может вести ее очень долго, - Шольц

Отвечая вопрос, как долго может продлиться война, он сказал, что на самом деле этого никто не знает, но длительное планирование Путина говорит о том, что он готов к продолжительным военным действиям.

По его словам, в России живет много людей и страна обладает значительными ресурсами.

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - сказал Шольц.

Шольц сказал, что хотя Путин "на самом деле не признает этого", Россия ощущает на себе влияние западных санкций.

Он отметил, что Путин понимает глубокое воздействие санкций Запада на его экономику.

"Сейчас это происходит со страной, которая не настолько развита, которая действительно нуждается во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики", - сказал Шольц.