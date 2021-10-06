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Путин: "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине и увеличить прокачку по новым маршрутам

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Москва, Среда 06 октября 2021 18:31
Путин: "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине и увеличить прокачку по новым маршрутам Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине за прекращение транзита и увеличить прокачку по новым маршрутам. При этом он отметил, что нужно соблюдать контрактные обязательства перед украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Газпрому" выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить поставки по новым трубопроводам, но этого делать не нужно", - цитирует издание Путина.

Он также заявил, что необходимо полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он отметил, что на сегодняшний день выгоднее продавать голубое топливо на бирже.

Напомним, ранее Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно увеличивать транзит газа через Украину.

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Владимир Путин Газпром Российская Федерация
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