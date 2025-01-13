Путін думав, що за 3 дні захопить Київ, але це я був там у центрі, а не він, - Байден

За словами Байдена, він був єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війні без військової присутності США. Він також зауважив, що Путін думав, що за 3 дні захопить Київ, але з того часу саме Байден був у центрі Києва, а не він.

"Путін провалився. Він не зміг зруйнувати Україну, не зміг зруйнувати НАТО, не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України, ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися", - зазначив він.

Вибори в США

Хоча президентські вибори у США відбулися два місяці тому, Дональд Трамп досі перебуває у статусі новообраного глави держави. Проте невдовзі, після інавгурації, він офіційно обійме посаду президента.

За конституцією США, церемонія інавгурації проводиться 20 січня або, якщо дата припадає на неділю, переноситься на 21 січня.