Путин дал ясно понять, что все мы находимся в опасности, - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что руководитель бункера Кремля Владимир Путин дал ясно понять, что страны НАТО находятся в опасности. В частности, из-за развертывания войск на восточном фланге Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", - сказал он, рассказывая о расширенном развертывании войск для товарищей по НАТО в других частях Европы.
В то же время Уоллес похвалил реакцию Великобритании на украинский кризис, добавив, что в настоящее время в Украину направляется дополнительное оборудование.
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