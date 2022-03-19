Путин дал ясно понять, что все мы находимся в опасности, - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что руководитель бункера Кремля Владимир Путин дал ясно понять, что страны НАТО находятся в опасности. В частности, из-за развертывания войск на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", - сказал он, рассказывая о расширенном развертывании войск для товарищей по НАТО в других частях Европы.

В то же время Уоллес похвалил реакцию Великобритании на украинский кризис, добавив, что в настоящее время в Украину направляется дополнительное оборудование.