Путін через 25 днів відреагував на розлив мазуту в Чорному морі: у МЗС висловилися

Що сказав Путін

Путін учора, 9 січня, на 25-й день після розливу мазуту, заявив, що він "не може оминути" питання ліквідації наслідків аварії танкерів у Чорному морі та розливу нафтопродуктів.

"Це один з найсерйозніших викликів у галузі екології, з яким ми зіткнулися за останні роки", - додав диктатор.

Також він доручив створити штаб з ліквідації наслідків, який працював би на місці.

Реакція МЗС

"Доручення Володимира Путіна щодо ліквідації наслідків масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі виглядають відверто демонстративними", - зазначили у відомстві.

У МЗС звернули увагу, що російська влада з 15 грудня не вжила жодних дієвих заходів для ліквідації наслідків аварії в Чорному морі. І тільки після того, як масштаби катастрофи стали надто очевидними, російське керівництво почало демонструвати "стурбованість".

"Аварія танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", що сталася в Керченській протоці через використання застарілих суден та нехтування стандартами безпеки мореплавства, підтверджують нездатність Росії дотримуватися безпеки судноплавства", - додали в міністерстві.

Як підкреслили в МЗС, така катастрофа - це прямий наслідок російської агресії проти України.

Також у міністерстві наголосили, що використання Росією "тіньового флоту" не тільки приносить агресору мільярди доларів доходу, а й підвищує ризик екологічних катастроф.

"Саме тому Україна закликає посилити санкційні обмеження щодо операторів "тіньового флоту" РФ. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб припинити її незаконну господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України та притягнути її до відповідальності", - уточнили у відомстві.