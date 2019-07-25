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Путин частично снял санкции с Турции

Новости » Политика    25.07.2019 - 15:05
Путин частично снял санкции с Турции
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин частично возобновил действие соглашения между РФ и Турцией об условии взаимных поездок

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных в отношении Турции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Речь идет о санкциях, введеных после обострения отношений Москвы и Анкары в 2015 году.

В частности, Путин частично возобновил действие соглашения между Россией и Турцией об условии взаимных поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, действие документа было приостановлено в 2016 году в части, касающейся поездок турецких граждан в РФ с общегражданскими паспортами, но продолжало действовать для лиц со служебными паспортами тех, кто едет в командировки.

Подчеркнем, санкции против Турции были введены после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2016-го в письме к президенту РФ президент Турции ​Реджеп Эрдоган не извинился, а выразил сожаление из-за инцидента с СУ-24.

Напомним, в ноябре 2017 года Путин заявил, что отношения РФ и Турции "восстановлены практически в полном объеме".

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