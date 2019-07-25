Путін частково зняв санкції з Туреччини

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін частково відновив дію угоди між РФ і Туреччиною про умови взаємних поїздок

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування частини спеціальних економічних заходів, введених відносно Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Йдеться про санкції, введені після загострення відносин Москви і Анкари в 2015 році.

Зокрема, Путін частково відновив дію угоди між Росією і Туреччиною про умови взаємних поїздок. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Так, дія документа була призупинена в 2016 році в частині, що стосується поїздок турецьких громадян до РФ з загальногромадянськими паспортами, але продовжувала діяти для осіб зі службовими паспортами тих, хто їде у відрядження.

Підкреслимо, санкції проти Туреччини були введені після того, як в листопаді 2015 року турецькі військові збили над Сирією російський бомбардувальник Су-24.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2016-го в листі до президента РФ президент Туреччини Реджеп Ердоган не вибачився, а висловив жаль через інцидент з СУ-24.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Путін заявив, що відносини РФ і Туреччини "відновлені практично в повному обсязі".